Nicaragua kommt nicht zur Ruhe

Nach Protesten gegen Rentenkürzungen eskalierte die Sicherheitslage. Seit zwei Monaten herrscht eine aufstandsähnliche Situation mit landesweiten Straßensperren.Studenten haben Rentner in ihrem Protest gegen die Rentenkürzungen unterstützt und bekamen die volle Härte der Regierung zu spüren. Nach den ersten Todesopfern weiteten sich die Proteste aus. Es folgten Besetzungen von Universitäten, Plünderungen, Straßensperren, Generalstreiks und Gewalt seitens der Polizei.Paramilitärische Gruppen beherrschen seitdem das Leben in Nicaragua. Circa 200 Tote gibt es inzwischen, jede Nacht werden es mehr.Die Protestbewegung fordert inzwischen die Abdankung der Regierung und vorgezogene Wahlen.Lange galt der in den 1970er und 1980er Jahren stark umkämpfte Staat im Herzen Mittelamerikas als vergleichsweise friedliche Zone. Doch diese Zeiten sind jetzt offenbar vorbei. Die oftmals als apathisch bezeichnete Jugend begehrt auf gegen ein Regime, das statt mit Basisdemokratie, die viele an der sandinistischen Revolution von 1979 bewunderten, mit brutaler Repression reagiert.Dass und einiges mehr, möchten wir mit langjährigen Nicaragua-Kenner*innen und -Aktivist*innen diskutieren.Prof. Manfred Liebel aus Berlin, der gerade aus Nicaragua zurückgekommen ist, wird die Diskussion mit einem Erfahrungsbericht einleiten. Antje Eder, die Geschäftsführerin des VEN , hat Freunde in dem Land. Jeden Abend sitzt sie am PC und liest fassungslos die nicaraguanischen Nachrichten, die Posts ihrer Freund*innen in den sozialen Medien und die Emails von ehemaligen Kolleg*innen aus Nicaragua.Einige Nicaragua-Bewegte sprachen mit Antja Eder in den letzten Wochen und fragten sie nach ihrer Meinung.Diese Veranstaltung wurde kurzfristig mit dem 3WF Hannover zusammen organisiert.Zu dieser Veranstaltung sind alle Nicaragua-Bewegte, Nicaragua-Partnerschafsvereine, sowie Interessierte an der politischen Entwicklung in Nicaragua herzlich eingeladen.denUhrzeit,derUniversität Hannover,Veranstalter: Volker Wünderich, Historisches Seminar ; Christine Höbermann, 3WF Hannover – Forum für eine andere Welt e.V .; Antje Edler, VEN e.V. (Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen) ... von welteinspannenden Francis Bee