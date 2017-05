NEU! Mobilnetzwerk – mit Ziel 40 Prozent weniger Verkehrstote / Schwerverletzte Region Hannover

40 Prozent weniger

Hannover: Havfen | Mobilnetzwerk am 21. Juni 2017 um 15 UhrSehr geehrte Damen und Herren,auf Initiative der Region Hannover gründen wir das Mobilnetzwerk – mit dem Ziel, in der Region Hannover bis ins Jahr 2035Verkehrstote und Schwerverletzte zu bewirken.Wir sehen Verkehrssicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und möchten uns zusammenschließen, um Aktionen und Projekte zur Verkehrssicherheit sichtbar zu machen. Unsere Initiativen zu verbinden. Bestehendes weiterzudenken. Technische Innovationen und kreative Lösungen für die Verkehrssicherheit in der Region Hannover zu finden. Und die Lebensqualität der Menschen in der Region Hannover zu steigern.Es gibt bereits viele Projekte in der Region Hannover, die sich für mehr Verkehrssicherheit engagieren. Sie alle verbindet das Bestreben, Verkehrsunfällen vorzubeugen. Besonders hier sind solche Projekte wichtig, wie die Unfallzahlen im bundesweiten Vergleich zeigen. Zusammen können wir mehr erreichen – und neue Denkwege auf die Straße bringen.Wir bringen unterschiedliche Akteure und Akteurinnen an einen Tisch, die aus unterschiedlichen Perspektiven das Netzwerk bereichern können.Deshalb möchten Sie einladen, beim Mobilnetzwerk dabei zu sein und mitzuwirken.Save the Date: AuftaktMittwoch, 21. Juni 2017Hafven, Kopernikusstraße 14, 30167 HannoverBeginn: 15:00 UhrEnde: 18:00 UhrAnschließend: Netzwerken bis 22:00 UhrAnmeldungen können Sie ab sofort per E-Mail anschicken.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Mit freundlichen Grüßen,das Team Mobilnetzwerk Eine Initiative der Region Hannover, Fachbereich VerkehrGedacht und umgesetzt von- Identitätsstiftung GmbH- und Gertz Gutsche Rümenapp - Stadtentwicklung und Mobilität GbR