Na, geht doch: Wieder mehr Abbiegeassistenten an GROßEN Lkw

Dieser Beitrag basiert auf einemder ADFC-Ortsgruppe Laatzen im ADFC Region Hannover e.V.- - - - -Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen appelliert in diesem Zusammenhang: ALLE VerkehrsteilnehmerInnen müssen geltende Vorschriften einhalten ...- - - - -Am Samstag, 6. April 2019, wurden zwei Einsatzleitfahrzeugen der Feuerwehr mit Abbiegeassistenten im Rahmen einer feierlichen Übergabe im Haus der Region, Hildesheimer Str. 18, 30169 Hannover, zum Einsatz übergeben.Ein Einsatzleitfahrzeug (ELW) ist für die Stadt Laatzen, das zweite für die Region Hannover.Die Fahrzeuge sind identisch und liegen bei 500.000 € pro Fahrzeug. Die ELW sind mit vier Bildschirmarbeitsplätzen und einer Vielzahl von elektronischen Hilfsmitteln ausgerüstet, um mehrere Einsätze (auch mehr als vier) gleichzeitig zu leiten und zu koordinieren. Weiterhin verfügt jedes ELW über eine fernsteuerbare Drohne zu Überwachung eines Einsatzortes.Die neuen ELW besitzen Kameras an jeder der vier Fahrzeugseiten (vorn, rechts, hinten und links). Auf einem Bildschirm auf der linken Seite des Armaturenbretts wird dadurch das ELW und seine Umgebung von oben gesehen dargestellt.Beim Betätigen des Blinkers nach rechts oder links erscheint auf dem Bildschirm ein zusätzliches, entsprechend großes Fenster, das die gesamte rechte oder linke Seite des ELW von der Seitenwand des ELW bis in die Reichweite der Kamera zeigt. Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich ("toter Winkel") werden deutlich dargestellt.Die Einführung von zwei neuen Einsatzleitfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen ist ein guter und zielführender Beginn, die Flotte von LKW der Kommunen und der Region mit solchen Sytemen auszurüsten. Ein vielversprechender Anfang mit einer schnellen Reaktion auf den Hinweis des ADFC ist gemacht. Jetzt muss es mit der kontinuierlichen Ausrüstung weitergehen. Wir werden die Ausrüstung mit Abbiegeassistenzsystemen unter dieser Verbesserungsmöglichkeit weiterverfolgen - und daher diese erst zu gegebener Zeit abschließen.