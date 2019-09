Ist die Umwelt noch zu retten? – Fridays for Future macht weltweit mobil (Fotos: Christel Wolter)

An die Autoindustrie, die ihren CO2-Anteil nach wie vor erhöht. An den Flugverkehr, der in den nächsten Jahrzehnten weltweit um das Mehrfache zunehmen wird. An die Kohle, den schlimmsten Umweltsünder, damit relativ wenige Arbeitsplätze erhalten bleiben werden können. An die Landwirtschaft, die unseren Planeten durch Abholzung der Wälder radikal verändert und ihn mit Pestiziden vergiftet - auch unser Trinkwasser. An das Artensterben, das in Kauf genommen wird. An das ungebremste Bevölkerungswachstum, durch das immer mehr Menschen immer mehr Ressourcen verbrauchen. Und natürlich an die Klimaerwärmung, die in diesem Jahrhundert irgendwo zwischen zwei und sechs Grad ansteigen wird, so die Wissenschaft. So und ähnlich könnte man mit diesem Horrorszenario fortfahren. Sehenden Auges in den Abgrund, das scheint weltweit die Devise zu sein.Doch seit einiger Zeit tut sich etwas. Die Warnungen der Wissenschaft werden zwar nach wie vor mehr oder weniger in den Wind geschlagen. Doch junge Menschen, angeführt von der Klimaaktivistin Greta Thunberg, wollen sich das nicht mehr ohne Weiteres gefallen lassen. Sie gehen für Fridays for Future auf die Straße und schreien ihren Protest lauthals heraus, sind sie es doch, die die bittere Suppe später auslöffeln müssen. Und auch wenn sie heute vielleicht noch nicht allzu viel bewirken können, so finden sie doch bei vielen Gehör und können zumindest Anstöße geben. Ein Anfang ist gemacht, und dieser scheint an Fahrt aufzunehmen.An diesem Freitag wurde nun nicht nur mit 500 Aktionen deutschlandweit protestiert, sondern auch in fast 160 anderen Ländern. Menschen in 2600 Städten haben und werden sich in den nächsten Tagen daran beteiligen. Ob in Paris, London, Berlin, Tokio, Santiago de Chile oder New York, wo ab Montag der UN-Klimagipfel beginnen wird. Sie alle und die unzähligen anderen waren Schauplätze für den Protest für einen vernünftig bewohnbaren Lebensraum und einen menschenwürdigen Erhalt des Lebens.Und so war es auch in Hannover. In verschiedenen Stadtbereichen trafen sich jeweils Tausende Bürger zu einem Sternmarsch und marschierten von dort Richtung Innenstadt. Am Opern- und Georgsplatz trafen sie zusammen und zogen von dort gemeinsam zum Waterlooplatz, wo sich eine riesige Menschenmenge zu einer Abschlusskundgebung versammelte. Hatten Polizei und Veranstalter mit 8.000 Teilnehmern gerechnet, so sollten es nun weit mehr werden. Etwa 30.000 kamen zusammen. Und dieses Mal waren nicht nur Schüler und Studenten dabei, sondern alle Altersgruppen, wobei die Älteren einen großen Anteil hatten. Auch viele Bürger, die sonst von zu Hause aus hinter dem Schutz der Umwelt stehen, reichte es nun. Sie wollten ebenfalls ihren Unmut äußern. Zusätzlich hatten sich viele Organisationen beteiligt: Die Gewerkschaft ver.di, die Kirche, Umwelt- und Hilfsorganisationen und natürlich auch die Wissenschaft, die schon lange vor den Folgen der Umweltzerstörung gewarnt hat.Man kann nur hoffen, dass sich jetzt zumindest etwas bewegt. Und es muss den Menschen von der Politik reiner Wein eingeschenkt werden. Ohne Einbußen geht es nun mal nicht. Sei es finanziell oder durch Verordnungen. Auf freiwilliger Basis funktioniert nur selten etwas. Um das Wohl der Allgemeinheit zu ermöglichen, müssen auch unbequeme Entscheidungen getroffen werden. Ohne Verordnungen, die die Politik scheut wie der Teufel das Weihwasser, von der Wissenschaft vorgegeben, kann es anscheinend nicht funktionieren. Immer mehr Menschen sind auch dazu bereit, deswegen auf Lebenskomfort zu verzichten.Nun wird natürlich an einigen Stellschrauben gedreht werden, sei es beim Klimagipfel in Berlin oder bei der Klimakonferenz in New York. Doch es steht zu befürchten, dass diese die notwendigen Veränderungen nur ansatzweise in Angriff nehmen werden. Die Schwerfälligkeit des weltweiten Systems und die Macht des Geldes werden vermutlich die erforderlichen Maßnahmen ausbremsen - so wie üblich. Und auch wenn sich Deutschland und die anderen europäischen Staaten noch so bemühen werden, so haben sie doch keinerlei Einfluss auf China, das ebenfalls aufstrebende Indien, gigantische Märkte, die der Welt den Garaus machen könnten. Auch der Kontinent Afrika, in dem sich die Bevölkerung in wenigen Jahrzehnten verdoppeln wird, wird dazu beitragen und vermutlich Flüchtlingsströme in Bewegung setzen, von denen wir im Jahr 2015 nur einen winzigen Vorgeschmack bekommen haben.So scheint die Welt trotz einiger Lichtblicke in neue, technische Innovationen weiterhin auf den Abgrund zuzusteuern. Und der könnte ziemlich tief sein. Ein Ausweg ist jedenfalls zurzeit nicht in Sicht. Und trotzdem sollten wir nicht damit aufhören, weiterhin auf die Straße zu gehen und eine bessere Welt einzufordern. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt.