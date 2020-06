BIKE CITIZENS: Besser geplant Radfahren

Navigation starten:

- neue Radwege entdecken

- vorgeplante Touren fahren



Tipp fürs Radfahren in und um Langenhagen: Lass dich bequem an dein Ziel führen, egal ob du den schnellsten Weg wählst, oder gemütlich entlang von Radwegen fahren möchtest.ist der kostenfreie Online-Routenplaner, mit über 30 fertigen Radtour-Routen in der Region Hannover.auch zu finden: Die smarte App für unterwegs! Kostenfrei für Android und iOS.Gute 🚲-Fahrt, und:Umsteigen:aufsteigen!In der Region Hannover fährt es sich bereits gut Fahrrad und es wird kontinuierlich besser. In der Freizeit um das Steinhuder Meer herum, über den Deister oder am Mittellandkanal entlang – radeln in der Region Hannover macht Spaß!Dafür haben wir ein knapp 1.000 km langes und beschildertes Freizeitnetz.Schneller und direkter geht es mit dem Rad zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen, denn zum täglichen Pendeln in der Region ist das Fahrrad bestens geeignet! Das 800 km lange Alltagsnetz verknüpft Kommunen auf kurzen und guten Wegen. Bahnhöfe warten mit Fahrradabstellanlagen auf – so wird auch Bike+Ride zur Alternative für das Auto. Die 21 Kommunen der Region Hannover (incl. Langenhagen) laden zum Radfahren ein: