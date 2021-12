750-km-Radwege-Netz, preiswert: Region Mailand = Vorbild für Region Hannover!?

Finalmente Milano avrà una 750-km-rete metropolitana di ciclabili



Mailand erhält endlich ein großstädtisches 750-km-Radwegenetz

4 kreisförmige Linien (in Blau)

16 radiale Linien (farbig)

4 Greenways (in grün)

Mailand kleckert nicht: Die meinen es ernst!Auf 225 Millionen Euro belaufen sich die geschätzten Kosten für den Gesamtbau des BiciPlan-Netzes für Mailand, also auf etwa 300.000 Euro pro km.Ein km der neuen Autobahn A35 BreBeMi, die einen Teil des Raums Mailand berührt, kostet bis zu 38 Millionen Euro, also mehr 100 x so viel pro Kilometer wie ein km im Radwegenetz.Die Gestaltung des Netzes basiert auf folgenden Leistungskriterien:Homogenität der Strecke, Reisegeschwindigkeit, Kürze zwischen den Attraktionspunkten, Vorrang des Fahrrads, Geselligkeit, hohe Sicherheit, gute Erreichbarkeit, Wegerkennung, Reisekomfort, Aufmerksamkeit für Grün und das Gebiet durchquert.Das Gesamtnetz besteht aus etwa 750 km verschiedener Routen, die einen sehr hohen Prozentsatz der Wohnbevölkerung abfangen können.Mailand ist nur die jüngste der europäischen Städte, die beschlossen haben, sich auf die Erstellung eines metropolitanen BiciPlans zu konzentrieren: BIKEITALIA berichtete bereits über die BiciPläne u.a. vonund