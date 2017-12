4,3 Millionen Euro: Radwegenetz-Ausbau für den Alltagsverkehrs in der Region

Hannover: Haus der Region | Für den Alltag.Das Radwegenetz wird ausgebaut:- Hannover- Barsinghausen- Burgwedel- Hemmingen- Isernhagen- Ronnenberg- Seelze„Das Radfahren in der Region Hannover soll schneller, bequemer und sicherer werden“, fasst Conrad Vinken, vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover, die Leitlinie des Projektes zusammen:„Unser Ziel ist ein hochwertiges, ganzjährig nutzbares Wegesystem für Fahrten im Alltag: Dies bezieht nicht nur die Radwege an den Kreisstraßen, sondern auch Routen an Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen ein.“Details und Quelle: