Natur im Zentrum – Stadtgrün und die Bedeutung von Natur in Stadtzentren

Nach einer spannenden Auftaktveranstaltung zum Thema Urbanität öffnen wir nun einen weiteren Diskussionsraum: Lisa Kreft (VCD) und Dr. Martin Sondermann (ARL) sprechen mit uns über Natur in Stadtzentren. Dabei wird es um die Bedeutung von Stadtgrün sowie weiterer Elemente für eine lebenswerte Atmosphäre für Innenstädte gehen. Auch hier gehen wir über das Allgemeine hinaus und widmen uns speziell der Innenstadt Hannovers.Fragen, die wir mit Ihnen gemeinsam beantworten möchten sind z. B.:- Welches “Grün” passt in die Innenstadt? Welche Formen? (Einzelne Bäume? Parks?)- Wo kann das “Grün” hin? Was muss dafür weg?- Wer kümmert sich um das Grün?- Welche anderen Elemente tragen zu mehr lebenswerter Atmosphäre in einer Innenstadt bei?- Lehren aus Corona: Wie können Treffpunkte für alle geschaffen werden?Wir freuen uns über die Kooperation mit der VHS Hannover und hoffen, bald wieder physisch in Kontakt zu treten.Die Veranstaltung findet über Zoom statt und wird über YouTube gestreamt. Alle Datenschutzhinweise gibt es auf der Seite des bbs: bbs-hannover.de/zis-naturZugangsdaten:Meeting-ID: 870 5279 0897Kenncode: Natur