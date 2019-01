Warten auf Prof. Dr. Fischer

Vorweg: Eine Veranstaltung, die sich für mich auf alle Fälle gelohnt hat. Danke!Am gestrigen Abend traf Herr Thomas Fischer, Richter i.R., wie gewohnt sehr pünktlich in Hannover ein.Bis zu 400 Zuhörer folgten diesmal der Einladung der Fachbuchhandlung Herrmann in den Hörsaal der Leibniz Uni, um den bekannten Rechtswissenschafter, der durch seine Veröffentlichungen -auch für Laien die Welt zu erklärt versteht, persönlich zu begegnen und ausgewählte Sachverhalte aus seinem Buch "Über das Strafen. Recht und Sicherheit in der demokratischen Gesellschaft" zu hören.Im Anschluss stellte er sich den Fragen des Auditoriums.Eine Veranstaltung, ein Buch, das Einblick in unsere Rechtsprechung und einige plausible Antworten auf die doch sehr häufig nicht nachvollziehbaren Urteile von Rechtsgelehrten auch für Laie ermöglicht:Sehr empfehlenswert!