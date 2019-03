The GoDotS in der Glocksee

Anfang März rockten The GoDotS aus Langenhagen beim "Ruby Tuesday" das Cafe Glocksee in der Calenberger Neustadt. Die populäre Veranstaltungsreihe im Club an der Ihme bietet dienstags die Gelegenheit, Bands bei freiem Eintritt hautnah zu erleben. Und ganz nah konnte man dann auch den GoDotS kommen. Die junge Band, die seit 2015 zusammen spielt, lässt sich nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen. Neben Alternative-Rock präsentierten The GoDotS Balladen und Songs mit funkigen Einflüssen.

Doch erst einmal starteten The GoDots mit "Full of Hope" mit einem richtigen Kracher in den Abend. Eingängige Gitarrenriffs und kraftvolle Basslines zeigten, wieviel Power in den jungen Musikern steckt. Der charismatische Sänger Lukas Borzyszkowski spielte immer wieder mit dem Publikum, animierte zum Mitmachen, und schnell sprang der Funke über. Neben älteren Songs der Band wie "You" und der Ballade "They should have Time" wurden an diesem Abend auch neue Stücke auf die Bühne gebracht. Beim gemeinsamen Jammen im Probenraum sind in den letzen Wochen "Circle" und "Trip down" entstanden. Bei dem Instrumentalstück "Counterclockwise" ließen es Freddie Eichler an den Drums, Lukas Sippel am Bass und Jan Niklas Woidtke an der E-Gitarre richtig krachen. Anschließend schlug die Band mit "Two Billion People" ruhigere Töne an, um dann mit "My Stronghold" noch einmal ordentlich Gas zu geben. Gas gab dabei auch das Publikum beim Moshen, und Drummer Freddie zeigte, dass er Meister an den Drumsticks ist. Voller Power endete das Konzert der GoDots mit "Track to Hell" und der funky Zugabe "Hey Baby", die auf keinem Konzert der Band fehlen darf.Wer mehr über The GoDotS erfahren möchte, ist auf deren Facebook-Seiteund auf dem YouTube-Kanal der Band richtig:The GoDotS in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust: