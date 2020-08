Teilnehmer für spannende Ernährungsstudie gesucht

. Dieses heimische Superfood ist reich an Nährstoffen und enthält neben zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen die sogenannten Glucosinolate (Senfölglycoside), welche aufgrund ihrer antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkung von wissenschaftlichen Interesse sind.Für die Ernährungsstudie werden Probanden zwischen 18 und 35 Jahren gesucht. Die Studie wird an zwei Tagen durchgeführt (jeweils 14.-17.09 und 21.-24.09.). Zusammen mit einem Frühstück wird von den Teilnehmern Brunnenkresse verzehrt. Anschließend absolvieren die Probanden ein 30-minütiges Fahrrad-Workout. Im Laufe des Tages werden insgesamt 3 Blutproben von einer Ärztin entnommen. Für die Teilnahme an beiden Untersuchungstagen wird einegezahlt. Weitere Informationen können Sie dem Flyer entnehmen.Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Tel.: +49 176 51770678 oder schulze@nutrition.uni-hannover.de