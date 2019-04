Suchbilder aus Hannover - Teil 14

Hannover hat die prächtigen Herrenhäuser Gärten, den Maschsee, der mitten in der Stadt maritimes Flair verbreitet, die wunderschöne Eilenriede und mit dem Schrägfahrstuhl in der Kuppel des Neuen Rathauses eine technische Rarität. Aber Hannover bietet außer diesen bekannten Sehenswürdigkeiten noch viele, zum Teil unentdeckte Facetten, die einen genaueren Blick wert sind.

Ich war wieder mit der Kamera in der schönen Stadt an der Leine für euch unterwegs und habe neue Suchbilder zusammengestellt. Schickt mir eure Lösungsvorschläge bitte per PN. Ich bin gespannt auf eure Tipps und wünsche euch viel Spaß beim Rätseln!Vielleicht schaut ihr euch die Motive ja demnächst sogar einmal im Original an - Hannover ist immer eine Reise wert!Eine Übersicht zu meiner Serie gibt es hier: https://www.myheimat.de/themen/suchbilder-aus-hann...