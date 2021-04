Streetart in Hannovers Nordstadt - "BEFORE HUMANS WE ARE ALL ANIMALS"

"BEFORE HUMANS WE ARE ALL ANIMALS" heißt dieses Kunstwerk an einer Hausfassade in Hannovers Nordstadt aus dem Jahre 2020. BeNeR1 und Etaja haben es in der Bodestraße zum Hola Utopia-Festival auf die Hauswand gezaubert und damit einen weiteren Glanzpunkt in der Nordstadt gesetzt.

Herzlichen Dank dafür!

Im Rahmen des Festivals entstand auch dieses Graffiti von Rookie am Engelbosteler Damm: