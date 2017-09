Am Samstag, dem 11. November um 19:30 Uhr wird die Rossini-Messe "Petite Messe solonnelle" in der Clemenskirche Hannover in seiner ursprünglichen Fassung mit Klavier und Harmionium aufgeführt.Es singt der Propsteichor St. Clemens verstärkt durch Projektsänger unter Leitung von Nico Miller. Solisten sind Constanze Meijer, Michaela Ische, Uwo Gottwinter und Sven Erdmann. sowie Nicoleta Ion am Flügel und Ryoko Marooka am Harmonium.Karten für 12 €/8 € ermäßigt gibt es in der Buchhandlung Decius in der Marktstraße sowie an der Abendkasse. Kartenreservierung ist unter www.st-clemes-hannover.de/eintrittskarten-reservieren möglich.