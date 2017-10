Premiere des Kinder und Jugendcircus Bunttropfen

STELL DIR VOR...!

WIR LADEN GÄSTE EIN!



In seiner 28. Premiere entführt Circus Bunttropfen, der wirklich wunderbare Kinder- und Jugendzirkus aus Hannover, in eine zauberhafte Welt kunstvoller Geschicke.

Endlich wieder Manegenluft schnuppern! Nicht nur große und kleine Artisten, auch Zirkusliebhaber haben Grund zur Freude: Circus Bunttropfen gastiert mit seiner 28. Premiere erneut im Zirkuszelt beim Haus der Jugend. Staunen darf das hochverehrte Publikum, wenn sich junge Akrobaten durch die Lüfte schwingen. Sich trefflich amüsieren, wenn Clowns ihre neusten Streiche zum Besten geben.Seit über 25 Jahren entführt Circus Bunttropfen Kinder und Jugendliche in die zauberhafte Welt kunstvoller Geschicke. Ein Jahr lang haben die jungen Artisten ihr neues Programm „Stell Dir vor...! - WIR LADEN GÄSTE EIN!“ einstudiert, haben gemeinsam eifrig geprobt, geschwitzt und gelacht.Wenn dann die Lichter bunt erstrahlen, ist es endlich so weit: Lampenfieber, Trommelwirbel – ein tosender Applaus! Aufs Neue entfaltet sich der magische Zauber des Zirkus mit seinen poetischen Interpretationen und auserlesenen Kunststücken in schillernder Pracht.Haus der Jugend | Zirkuszelt | Maschstraße 22-24, 30169 Hannover | *Samstag, 28. Oktober 18.00 Uhr * Sonntag, 29. Oktober 11.30 und 15.30 Uhr | Karten können vorbestellt werden unter 0511-769 77 39 oder ticket@bunttropfen.de