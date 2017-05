... 50 Jahre Jazz Club ...

... auf der Bühne des Trammplatzes.

Der Tag begann wolkig, etwas frisch mit kühler Brise ... aber die Fans des Jazz und Swing kamen in Scharen, wie in jedem Jahr.Und es war mal wieder ein Fest für die Ohren und natürlich auch für die Augen.Ich habe einige Filme vom Auftritt des Klaus Doldinger, der 1936 in Berlin geboren wurde, gedreht, die ich nachreichen werde. Ein Vollblutjazzer, der für Filme Titelmelodien komponierte:und. Die Filmmusik zuDer studierte Musikwissenschaftler begann mit einer Klarinette und Klavier, gewann diverse Preise und spielte in berühmten Jazzclubs in den USA. Doldinger erhielt von New Orleans die Ehrenbürgerwürde. ... mehr unter wikidedia Am Himmelfahrtstag trat der nun 81-jährige Musiker mit seinem Tenor- und Sopransaxophon auf Einladung des Jazzclubs Hannover auf der Bühne vor dem Rathaus auf. ... und war kein bisschen leise oder gar Altersschwach.Meine Filme folgen ... sie sind lang und brauchen etwas länger ...... von der jazzverrückten Francis Bee