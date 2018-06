Ford A Roadster Cabrio 1931

Ein Schmuckstück ziert die Straße

Originalblech, sehr Detailgetreu und als Transporter mit offenem Gepäckträger und zusätzlichen Sitzen. Einige Teile dürften neu sein oder stammen aus USA, New York, wo es einen Fanclub gibt und auch alte Teile.Ein Selbstbildnis auf einem poliertem Radkasten siehr lustig verzerrt aus.Ford Motor Company, Sitz in Dearborn, USAAb dem Jahr 1928 wurde ein weiteres Modell A produziert. Bei diesem handelt es sich um den direkten Nachfolger des T-Modells. Das Modell A war als Tourenwagen, als Roadster, als Coupé, als Cabriolet und als Limousine erhältlich. Seine in Schwarz gehaltenen Kotflügel sind das prägende Merkmal dieses Autotyps. Dem Antrieb dient ein 3,3 Liter Ottomotor. Die Leistung beträgt 40 PS und die Höchstgeschwindigkeit im Originalzustand beläuft sich auf 104 km/h.Bei diesem Ford A Modell handelt es sich um das erste Auto, das nach heutigem Standard mit einem Gas-, einem Brems- und einem Kupplungspedal sowie mit einer Gangschaltung ausgestattet wurde.Neben den bereits genannten Karosserieformen wurde das Modell auch als Taxi, als Towncar, als Station-Lastwagen und als viertüriger Fordor gefertigt. Das letzte Modell A ging 1931 vom Band. Als Nachfolger gilt der Ford Modell B.Wissenswert: Ford handelte mit der russischen Firma GAZ einen Kooperationsvertrag für die Sowjetunion aus. Demzufolge wurde das Modell A hier nach 1931 weitergebaut.... von der Oldtimerliebenden Francis Bee