Der Freundeskreis TheaterTreff besucht das Theater an der Glocksee

Liebe Freundinnen und Freunde des Theatertreffs Hannover,in diesem Monat wollen wir das Stück 'Der Bau oder die Gründung des »Fight Club Dachs«' von Franz Kafka im Theater an der Glocksee besuchen.Wer mag, schließt schließt sich uns an und findet damit nette Gesellschaft zum Theaterbesuch und auch zum Gedankenaustausch über das Erlebnis. Das Freundeskreis Team ist an den Buttons mit dem Aufdruck 'FTT' zu erkennen.Karten können unter der Rufnummer 0511 / 161 39 36 bestellt werden.Hier geht es zur Online-Bestellung.