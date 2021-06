Gottesdienst zum Thema SEELSORGE

Gottesdienst zum Thema SEELSORGEin der Evangelisch freikirchlichen Gemeinde Bachstraße, NordstadtLiebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,herzliche Einladung in unsere kleine familiäre Gemeinde am Sonntag.Der Gottesdienst findet unter Corona-Auflagen mit begrenzter Anzahl an Teilnehmenden statt. Deshalb ist eine ANMELDUNG über die Gemeinde-Internetseite absolut notwendig. Wir bitten um euer Verständnis. Dennoch sind NEUE GESICHTER SEHR WILLKOMMEN!Alternativ könnt ihr im Livestream-Gottesdienst ab 11.00 Uhr oder AUCH SPÄTER auf YouTube dabei sein;Ihr findet den Zugang auf unserer InternetseiteGanz herzliche nachbarschaftliche Grüße❤️ 🤝 ✝️Adelheid