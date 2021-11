Freude im Leid

GottesdienstLiebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,herzliche Einladung in unsere kleine familiäre Gemeinde am Sonntag.Der Gottesdienst findet unter strengen Corona-Auflagen mit begrenzter Anzahl an Teilnehmenden statt. Deshalb ist eine ANMELDUNG über unsere homepage absolut notwendig. Wir bitten um euer Verständnis. Dennoch sind neue Gesichter sehr willkommen!!!Alternativ könnt ihr im Livestream-Gottesdienst ab 11.00 Uhr oder auch später dabei zu sein;Ihr findet den Zugang auf unserer HomepageGanz herzliche nachbarschaftliche Grüße❤️ 🤝 ✝️Heidi von der EFG Bachstraße