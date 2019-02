Er ist zu kurz!

Dieser optisch gelungene Fahrstuhl auf dem Bahnhof Hannover-Nordstadt ist so kurz, dass damit Fahrräder nicht vom oder auf den tiefer gelegenen Bahnsteig transportiert werden können: Nach dem Hineinstellen des Fahrrades können die Türen nicht mehr schließen.Es sei den, die Fahrräder werden - mit dem Vorderrad nach oben - hochkant in den Fahrstuhl gestellt.Schade!Die Fahrräder über 40 Stufen hinauf- oder heruntertragen. Tragen deshalb, weil es an der Treppe keine Spuren für das Führen der Räder gibt.Denn in den auch auf diesem Bahnhof haltenden S-Bahnzügen gibt es sehr großzügige Fahrradabteile, aber durch die Beschwerliche Art des Transportes der Räder vom Bahnsteig hoch/herunter hinauf zum/vom Niveau der Straße ist diese Art des Reisens mit dem Rad - dort zumindest - nicht so angenehm. "Woanders" sind die Aufzüge so lang, dass die Räder dort reinpassen ...Interessantes zum Bahnhof, auch zu seiner Architektur, hier bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Hannover-Nor...