Die Weltgeschichte in Stein gemeißelt - An der Fassade des Landesmuseums Hannover

Doch wie lange bleibt das Digitalisierte erhalten? Auch das ist ziemlich ungewiss. So könnte es sein, dass Menschen in einigen Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden – sofern es sie noch geben wird – auf die heutige Zeit als das dunkle Zeitalter zurückblicken werden, von dem nicht viel bekannt sein wird. Wer wir waren, wie wir gelebt haben und wo wir den Atommüll versteckt haben, wenn davon überhaupt noch jemand weiß? Alles das, oder zumindest sehr viel, könnte einer zukünftigen fernen Menschheit verborgen bleiben.Und das ist schon irgendwie paradox, haben doch die vor uns lebenden längst nicht so weit entwickelten Menschen Speichermedien entwickelt und verwendet, die lange überdauert haben und die zum Teil noch sehr, sehr lange überdauern werden. Bücher aus säurefreiem Papier halten Jahrhunderte. Geschriebenes auf Pergament kann nach 1000 Jahre noch gelesen werden. Und natürlich erst recht in Keramik Gebranntes oder in Stein Gemeißeltes. Ob Keilschrift oder Hieroglyphen. Beides kann vermutlich in Jahrzehntausenden noch gelesen werden, vielleicht in Jahrhunderttausenden. Und beides hat uns ein ziemlich gutes Bild der frühesten Hochkulturen der Menschheit vermittelt. Der Sumerer im Zweistromland von Euphrat und Tigris, der Ägypter am Nil. Weiß eine zukünftige Menschheit über diese Kulturen dann vielleicht besser Bescheid als über den heutigen, modernen Menschen? Es könnte so sein.Doch es gibt Hoffnung. In wissenschaftlicher Erprobung sind zurzeit Mikrogravuren auf extrem widerstandfähigem Quarzglas, das fast unbegrenzt haltbar scheint. Geschrieben wird mit normalen Buchstaben. Allerdings sind die so winzig klein, dass zum Beispiel der gesamte Text der Bibel auf der Fläche eines Fingernagels Platz finden würde. Gelesen werden können diese Informationen natürlich nur mit speziellen Mikroskopen. Doch so könnte zumindest das bedeutendste Wissen erhalten bleiben.Wem das allerdings zu klein ist und wer sich für Informationen, die ebenfalls lange, wenn auch nicht annähernd so lange wie diese Mikrogravuren, erhalten bleiben können, interessiert, demjenigen empfehle ich den Besuch des Landesmuseums Hannover. Das bietet interessante Ausstellungen über Biologie, Geologie, Historisches oder Kunst an. Viele Menschen aus dem Großraum Hannover werden das kennen.Doch es lohnt sich auch, bevor man diesen schönen Bau betritt, der in Kaiserzeit entstanden ist, mal den Kopf anzuheben und nach oben an die Fassade zu schauen. Dort sind nämlich diverse interessante Informationen in Stein gemeißelt und damit für lange Zeit gespeichert. Es geht dabei um nichts Geringeres als die Geschichte der Menschheit selber, aus Sicht der Alten Welt. Jede bedeutende Epoche des Homo Sapiens ist dort mit einem typischen Bild ihrer Zeit dargestellt. Praktisch die Weltgeschichte im Schnelldurchlauf. Also kein langes wälzen von Geschichtsbüchern, sondern einfach mal hochgucken.Und dort sieht man sie in schöne steinerne Reliefs gemeißelt, unsere Vorfahren, die uns den Weg zu unserer heutigen modernen Zivilisation geebnet haben. Die uns aus Jägern und Sammlern über die verschiedenen frühen Hochkulturen und schließlich dem Mittelalter zu dem werden ließen, wer und was wir heute sind. Zu einem Wesen, das diesen schönen blauen Planeten grundlegend verändert hat. Anthropozän könnte dieses Zeitalter der Erde, für das es verantwortlich ist, genannt werden.Für dessen derzeitiges Ende, die digitale Revolution, ist dort oben an der Fassade des Landesmuseums allerdings kein Platz mehr. Ein solches Bild könnte den Menschen mit einem Smartphone in der Hand zeigen, den Kopf geneigt und wegen des zum Großteil menschengemachten Klimawandels vielleicht bis zu den Waden im Wasser stehend.Und welches das nächste Zeitalter werden wird, das ist im Moment schwer vorstellbar. Welche Steigerung kann es zur Computertechnik noch geben? Oder sind wir damit auf dem Höhepunkt unseres technischen Menschseins, auch wenn dieses noch verfeinert werden kann, angekommen? Wird das zukünftige Zeitalter das des menschlichen Untergangs werden, oder das Zeitalter, in dem der Mensch doch noch alles zum Guten wenden wird? Wir selber werden es nicht mehr erfahren. Dafür aber unsere Nachkommen, sofern wir ihnen eine einigermaßen vernünftig bewohnbare Erde hinterlassen werden. Und das könnte ja vielleicht der Fall sein. In jedem Fall lohnt es sich weiterhin Apfelbäume zu pflanzen, sollen doch den schönen Bildern an der Fassade des Landesmuseums noch etliche folgen.