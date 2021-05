Damals in Hannover – Das Rathausfest 2006

Einer der über 100.000 Gäste war auch der Autor dieser Zeilen, der einige Fotos von damals mitgebracht hat. So konnte das Neue Rathaus auch einmal aus einer völlig anderen Perspektive betrachtet werden. Die hannoversche Feuerwehr bot Ausflüge mit einer Hebebühne in luftiger Höhe an. Ganz ohne Höhenangst mussten zudem die Feuerwehrleute selbst agieren. Sie zeigten ihr Können, indem sich an der Rathausfassade abseilten.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch wie heute in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.