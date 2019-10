Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Herbstliche Wanderung durch den Lönspark und Tiergarten

Sie haben Ihren fünfzigsten Geburtstag -gegebenenfalls auch schon länger- hinter sich gelassen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Die letzte Kurzwanderung dieses Jahres führt uns zunächst durch den Hermann-Löns-Park, der zwischen 1936 und 1939 als grüne Verbindung zwischen der Hannover Eilenriede und dem Tiergarten gebaut wurde. Der Park idealisiert ein Stück niedersächsischer Landschaft und vermittelt den Eindruck perfekter Natur. Weiter geht es dann zum bereits 1679 von Herzog Johann Friedrich als fürstliches Jagdrevier eingerichteten Tiergarten. Der alte, vielfältige Baumbestand und die freilaufenden Tiere machen ihn noch heute zum beliebten Ausflugsziel.Wir werden diese Wanderung mit einem gemeinsamen Mittagessen beschließen.Wegstrecke: ca. 7,5 km ohne nennenswerte Steigungen. Befestigte Wege.Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z