Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: „Mir san mit’m Radl da!“

Wir sind jeden Monat unterwegs. Begleiten Sie uns doch einfach einmal! Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover

Unsere letzte Radtour startete 2016, es war eine schöne und entspannte Tour mit einer übersichtlichen Anzahl von Teilnehmenden. Seither gab es einige Ab- und Zugänge in der Gruppe, schauen wir mal, welche Resonanz sich 2022 ergibt.Vom Startpunkt aus führt uns der abwechslungsreiche Weg über den Deich in die Ricklinger Masch, durch die Seen-Landschaft nach Hemmingen und dann zur Leine. Bei Rethen drehen wir Richtung Osten zum Bockmerholz. Durch das Landschaftsschutzgebiet gelangen wir zum Gaim und radeln weiter über den Kronsberg nach Anderten. Am Tiergarten vorbei geht es zum Lönspark und in die Eilenriede. Dann ist es auch schon bald geschafft, wir nähern uns den Start- und Zielpunkt. Unterwegs sind zwei Pausenstopps und eine gemeinsame Biergarten-Einkehr vorgesehen.Wegstrecke: Wir werden ca. 40 km auf gut befahrbaren Wegen unterwegs sein, wollen die Tour genießen, nicht hetzen. Ein leerer e-Bike Akku wird also kein Hemmnis darstellen.Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z