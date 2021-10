Trommelkurse und Bodypercussion

>> Nun eine Übersicht der Kurse, die bis Ende November geplant sind. Bitte meldet Euch bei Interesse an. Bei der Fabi beginnt am 3.Nov. wieder ein Kurs für Anfänger oder Wiederholer eines Kurses. Wünsche Euch allen einen schönen Herbst.

>>

>> Neu: Trommelkurs mit 4 Terminen : Der Rhythmus wo ich mit muss! Fabi Hannover

>> Ort: Archivstr.3

>> Termine: Mi alle 19.30: 00- 21.00 Beginn 3.11.2021, dann 10.11, dann 17.11. und 24.11.

>> Anmeldung über Fabi Hannover für Anfänger und Wiedereinsteiger

>

>> Trommelseminar : Der Rhythmus wo ich mit muss! VHS Leine

>> Ort: Senefelder Str.17-19

>> Termin: Sa. 9.Oktober. 11:00-16:00

>> Anmeldung über VHS für Anfänger und Wiedereinsteiger

>>

>>

>> Schnupperkurs Trommeln auf Congas für Kinder im Alter von 10-14 Jahre VHS Langenhagen

>> Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen

>> Termine: Sa. 16.10. 11: 00- 12:30

>> Anmeldung über VHS ( ohne Vorkenntnisse )

>

>> Der Rhythmus wo ich mit muss! Endecke den Rhytmus Deines Körpers - Bodypercussion VHS Langenhagen

>>

>> Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen

>> Termin: So. 17.Oktober . 11:00-14:15

>> Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich



> Der Rhythmus wo ich mit muss! Endecke den Rhytmus Deines Körpers - Bodypercussion VHS Hameln -Pyrmont

>

> Ort: Sedanstr.11 Hameln

> Termin: Sa. 30.Oktober . 11:00-14:00

> Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich



Der Rhythmus wo ich mit muss! Trommeltag. VHS Langenhagen



Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen

Termin: Sa. 6.Nov . 11:00-16:15

Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich







Der Rhythmus wo ich mit muss! Endecke den Rhytmus Deines Körpers - Bodypercussion VHS Hannover Land

Ort: Wunstorf

Termin: So. 14.Nov . 11:00-14:45

Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich





> Neu November Freies Trommeln mit 2 Terminen : VHS Leine

> Ort: Senefelder Str.17-19

> Termine: Fr. 19.Nov und 26.Nov. 2021. 19.00-20:30 Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich

>