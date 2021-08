The Ocean Between III - Kulturbrücke

The Ocean Between III" ist ein Symposium der International Art Group. Sie wurde von Marianna Buchwald ins Leben gerufen, um den Dialog zwischen Kulturen mit unterschiedlichen Kunstformen zu pflegen, Ideen auszutauschen und Künstlern dabei zu helfen, in ihren Zukunftsfeldern zu wachsen, um zu zeigen, dass Kunst eine gemeinsame Sprache ist, unabhängig vom Medium oder der Nationalität der Künstler. Kein Kunstwerk ist besser als das andere und der Ausdruck des Künstlers ist individuell, aber es ist ein Geschenk und ein Teil der ganzen Welt.

The Ocean Between III - Kunst - Tanz - Film - Musik 2021

Die TeilnehmerInnen an der internationalen Mail Art Ausstellung auf dem Tempelhofer Feld „Collage & Collaboration“ unter der Leitung von Lars Schumacher:

In diesem Jahr war vor allem die Anreise der international arbeitenden Künstlerinnen und Künstler aus spannend. Zur ersten Ausstellungseröffnung am 24. Juli 2021, um 17.00 Uhr in derWaren bereits 4 Teilnehmer aus Chicago in Hannover dabei. “Healing Letters” ein Solo Tanz Performance von Ellyzabeth Adler (Chicago Dance Theater) eröffnete die Tanzaufführungen in diesem Sommer. Das Maskenspiel ”Three Totems” inszeniert von Marianna Buchwald mit Musik von Uli Sundari Meinholz folgte ebenfalls zur Vernissage der Ausstellung mit Arbeiten von Ellyzabeth Adler, Marianna Buchwald, Anke Aust, Beate Axmann, Cem Koc, Silke Bartsch, Henning Greve, Helmut Gutbrod, Kristin Heike, Uli Sundari Meinholz, Atkins Hyde, Lars Schumacher, Andrea Wallgren, Nini Seidel, Timm Ulrichs, Katrin Hamann, Franz Betz, Simon Parfrement, Aenne Langhorst, Knud Go., Sarah Beth Woods, Fei Zhou, Johann Zambryski, Teresa Câmara Pestana, mphnm. Kuratiert war die Ausstellung von Anke Aust und Cem Koc in derDas Symposium wurde nach Galerie und Ausstellungsbesuchen in Hannover für 7 Tage in Syke (Kreismuseum Syke) bei Bremen fortgeführt.Am 2. August 2021 startete der Aufbau der internationalen, dem ehemaligen Zentralflughafen von Berlin. Idee, Planung und Organisation zu diesem Event mit rund 140 internationalen Künstlern aus 40 Ländern hatte Lars Schumacher. Mit Unterstützung von Andrea Wallgren, Anke Aust, Susanne Schumacher und Marianna Buchwald wurde das Haus 104 auf dem Tempelhofer Feld mit einer sehr umfangreichen und schönen Mail Art Ausstellung hergerichtet.Mail Art bezeichnet vordergründig die im Netz eines Postdienstes gesendeten Briefe, Karten, Gegenstände und Dokumentationen von Aktionen, Ausstellungen und anderen Kunstprojekten, die von den Mail Art Künstlern produziert, versendet, gesammelt und archiviert werden. Wesentlicher als die materiellen Objekte ist jedoch der Prozess der fortgesetzten kollektiven Selbstschöpfung des Netzwerks durch seine Akteure, also Handeln und Kommunikation. Viele der eingereichten Arbeiten beschäftigten sich mit der Geschichte des Veranstaltungsortes oder mit der Stadt Berlin.Am 05. August 2021 startete die Ausstellung in einem lockeren Zusammenhang mit einem „Come Together“ zu dem die Künstlerinnen und Künstler geladen waren. Ein besonderer Rahmen war die Aufführung des internationalen Maskentheater unter der Leitung von Marianna Buchwald (Chicago) und weiteren Tänzern und zeitgenössischen Künstlern aus der Gruppe „The Ocean between“ aus den USA (Marianna Buchwald) und Deutschland (Anke Aust, Ronit Marach & Musik von Uli Sundari Meinholz) auf dem Tempelhofer Feld.Überraschend viele Besucherinnen und Besucher sind der Empfehlung mit der TOP TEN Liste für das Wochenende „Berlin – mit Vergnügen“ gefolgt. Als eines der Highlights dieses Wochenendes waren zahlreiche internationale Dialoge in den Ausstellungsräumen wahrzunehmen.Die Teilnehmenden am Symposiumerlebten in diesen Tagen am Vormittag interessante Atelierbesuche z.B. in den Gerichtshöfen im Berliner Wedding bei Silke Bartsch, Helmut Gutbrod und Andrea Wallgren, auf dem Gelände der späteren Tanzakademie von Liz Erber in Oderberg oder im Berliner Urban Art Museum (Street Art) von Martha Cooper.Mit einem Abschlußabend in den Räumen der ehemaligen Zündholzfabrik in der Osloer Straße in Berlin endete ein erfolgreiches und durch die pandemische Lage 2021 geprägtes Symposium dass im kommenden Jahr eine Neuauflage erfahren soll. Wer als Bildender Künstler Interesse an einer Teilnahme im Sommer 2022 hat, kann über Marianna Buchwald (Chicago) einen Kontakt herstellen.Algerien / Algeria: Issam Larkat; Argentinien / Argentina: Claudio Mangifesta, Stella Maris Velasco, Joze Mizdraji, Rosa Gravino, Claudia Garcia; Australien / Australia: Flora Georgiou; Belgien / Belgium: Luc Fierens, Steven Jans, The Wasted Angel, Anne Gilis, Frips, Laurent Wilmet, Miche-Art-Universaiis, Silvia Dubois, Paul Verhulst, Mireille Engelbert; Brasilien / Brasil: Eni Ilis, Paulo Teles; China: Wei Teck; Dänemark / Denmark: Paul Poclage, Mariana Salmaso; Deutschland / Germany: Anke Aust, Brandstifter, Elke Grundmann, Gabriele Klimek, ginalori, Horst Tress, Ingeborg Siemers, Johann Leschinkohl, Jürgen O. Olbrich, Juliana Hellmundt, Klaus Groh, Lia & Nele, Lutz Anders, Lutz Beeke, Lutz Wohlrab, Peter Schubert, Rainer Wieczorek, Sigismund Urban, Sugar Irmer, Dörte Schmidt, Dietrich Schneider, Susanne Schumacher, Texas Fontanella, Thorsten Fuhrmann, Uwe Höfig, Wolfgang Günther aka Nula Horo, Edition Janus, Jörg Seiffert, Michael Hall, Wilfried Obornik, Morelli, Negin Pirouzmandi, Michael Georg Bregel, Winston Kelley, Roland Halbritter, Andrea Wallgren, Barbara Ihme, Sandra Kruse, Matthias Harnisch. Joachim Buchholz, Mirko Sievers, Charlotte Geister, Friedrich Schumacher, Maks Dannecker, Martina Becker, Lars Schumacher; Estland /Estonia: Ilmar Kruusamäe; Finnland / Finland: Anja Mattila-Tolvanen, Biot Gustav, John Gayer; Frankreich / France: Audrey Muller, Christophe Masse, Isabelle Derrieux, Katerina Mandarik, Marielle Conte, Matthew Rose, Michel Dejean, Michel Della Vedova, Philippe Pissier, Studio Orta, Diana Righini, Catherine Gangloff; Griechenland / Greece: Maria Chorianopoulou, Periklis Costopoulos, Katerina Nikoltsou, Nik Agortsas, Demetrio Coutarellis, Panagiotis Vougas; Indien / India: Nafisa Sayed; Israel: Root Yarden; Italien / Italy: Alessandra Schiavinato, Baitistella Elisa, Bruno Pierozzi, Daniele Virgilio, Enzo Correnti, Giovanni and Renata Stradada, Mirta Caccaro, Moreno Menarin, Maya Lopez Muro, Oronzo Liuzzi, Pier Roberto Bassi, Roberto Scala, Ruggero Maggi, Serse Luigetti, Vittore Baroni, Roberta Savolini, Chiarla Bertoncello, Diego Racconi, Mimicha "Skinaz" Finazzi, Francesco Cornello, Massimo Medola & Much Hands, Cristiano Pallara, Bruno Chiarlone, Angela Caporaso, Renata Di Palma, Morice Marcuse, Sylvano Pertone, Christiano Pallara; Japan: Keiichi Nakamura, Ryosuke Cohen, Tohei Mano; Kanada / Canada: Dame Mailarta, Snappy, Toan Vinh La, Susan Gold; Kroatien / Croatia: Juraj Jonke, Darja Mrdjen; Litauen / Lithuania: Mindaugus Zuromskas; Marokko / Morocco: AsMa; Mexico: Emilio J Carrasco, Irma Soria, Leslie Arroyo (Lesh Morosseleta), Rebeca Martell, Cohen Asher; Niederlande / The Netherlands: Carmen Heemels, Jan-Willem van der Looij, Leslie Atkins, mizdruk, Piet Franzen / SIDAC, Renee Bouws, Ejup Deari; Österreich / Austria: Kevin G. Brandtner, Horvath Piroska, Kathrin Holl, Klaus Pinter; Polen / Poland: Raphael Nadolny, Julia Kawczyńska; Puerto Rico: Marie Court; Rumänien / Romania: Andrei Alecsandru Pantea, Eduard Jakabhazi, Jakabhazi Alexandru, Nono Zilahi, Valentina Stefanescu, Ovidiu Petca, Teodor Stefan, Ana-Maria Stefan, Diana Oană, Stefan Balog, Elena Cristea; Russland / Russia: Alexander Limarev; Schweden / Sweden: Ottmar Bergmann, Kai, Leo, Max; Schweiz: Mittivana Taglioni, Ivana Taglioni; Serbien / Serbia: Natasa Marinkovic Petric, Ugljesa Colic; Slowenien: Vlado Goreski; Spanien / Spain: Daniel de Culla, Pedro Bericat, Sabela Bana, Valdor, Manuel Xio Blanco, Miguel Jimenez, El Taller de Zenon; Tschechien, Czech Republik: Zdenĕk Sima, Jitka Kopejtkova; Türkei / Turkey: Şahnaz Yilmaz, Derya Avci, Evren Sahin, Hakan Demir, Hikmet Sahin, Meral Agar, Sait Toprak, Kemal Ozyurt; Ungarn / Hungary: Aranyi Sandor, Biro Ildiko, Marosi Kata; Venezuela: _guroga; Vereinigte Staaten von Amerika / USA:Adam Roussopoulos, Allan Bealy, C. Mehrl Bennett, Camela Rizzuto, Chevallier Daniel C. Boyer, Cynthia Petry, David Stanley Aponte, Elle mercurio, Esther Kamkar, Honoria Starbuck, Jeff Bagato, Jim Leftwich, Joel Cohen, Joey Patrickt, John M. Bennett, Judith A. Skolnick, Lady Silvia Soares Boyer, Olchar E. Lindsann, Marianna Buchwald, Sharon Anderson, Sharon Silverman, Stickerdude, Thornton, Connie Jean, Michelangelo Mayo, Tafu, John Held Jr., Jennifer Weigel, Worldfred, East Berlin, Kendall Reid, Jon Foster, Rosalie Gancie, Big Rock Candy Mountain; Vereinigtes Königreich / UK: Dadaland, Amanda Lynch, J C Synthetics, James Gillen, Julie Vanbortel-Matevish, Kevin Gillen, Lola Gonzales, Picasso Gaglione, Nicola Winborn, Michael Leigh