The Ocean Between 2 - Maskenspiel des Scharniertheater Hannover und Ausstellung

20.07.2019 / 20 Uhr: Galerie bei Koc,

Hahnenstrasse 8, 30167 Hannover. The Ocean Between ll



Teil B: Die Ausstellung läuft bis zum 21.09.2019.



Tanz: Ginny Ching Yin Lo und Stefanie Hehr. Künstler: Joanna Pinsky, Todd Anderson, Antje Koos, Timm Ulrichs,Johann Zambryski, Beate Axmann, Simon Parfrement, Ralf Peter Post, Jean Roberts Guequierre, Jürgen Krusche



Die Kulturbrücke / Culture Bridge zwischen Hannover und Chicago wurde 2011 von der Künstlerin Marianna Buchwald mit dem Scharniertheater Hannover gegründet. Im Fokus steht der lebendige Austausch der unterschiedlichen Kunstrichtungen und Kulturen. Malerei, Farbdruck, Objekte, Film, Tanz, Dichtung und Musik werden in einer interaktiven Workshop-Woche entwickelt und dann präsentiert. Die Künstlergruppe sieht sich als "Brückenbauer" zwischen den Kulturen und als Initiative zur Völkerverständigung. Seit 2011 gibt es in unregelmäßigen Abständen internationale Künstlersymposien in Hannover und in Syke und seit 2017 erstmals unter dem Titel „The Ocean Between". 2019 hat Marianne Buchwald die „Kulturbrücke" in Zusammenarbeit mit dem Galeristen Cem Koc, Kristin Heike vom Atelier KrassUnartig, dem Kreismuseum Syke und der Galerie Landsitz Wachendorf organisiert. Die Künstlerinnen und Künstler Aba Sherree Blakemore, Adriana Poterash, Anke Aust, Antje Koos, Beate Axmann, Cem Koc, Fei Zhou, Gabi Paul, Gabi Rhomako, Ginny Ching Yin Lo, Jean Roberts Guequierre, Joanna Pinsky, Johann Zambryski, Jürgen Krusche Kathrin Gauthier, Kristin Heike, Lars Schumacher, Marianna Buchwald, Ralf Peter Post, Simon Parfrement, Stefanie Hehr, Timm Ulrichs, Todd Anderson präsentieren ihre Werke.Weitere Veranstaltungen:20.07.2019 / 17 Uhr: Atelier KrassUnartig, Weidendamm 30, 30167 Hannover.Eröffnung: The Ocean Between llTeil A: Maskenspiel des Scharniertheater Hannover.Eröffnungsrede: Marianna Buchwald, Cem Koc. Musik Uli Meinholz und Co mit Künstlern aus USA, Deutschland, China und Österreich.20.07.2019 / 20 Uhr: Galerie bei Koc, Hahnenstrasse 8, 30167 Hannover.The Ocean Between llTeil B: Die Ausstellung läuft bis zum 21.09.2019.Tanz: Ginny Ching Yin Lo und Stefanie Hehr. Künstler: Joanna Pinsky, Todd Anderson, Antje Koos, Timm Ulrichs,Johann Zambryski, Beate Axmann, Simon Parfrement, Ralf Peter Post, Jean Roberts Guequierre, Jürgen Krusche22.07. - 27.07. 2019 / 10 Uhr - 17 Uhr: Internationales KünstlerInnen Symposium. The Ocean Between llTeil C: Kunst / Theater / Tanz, Kreismuseum Syke, Herrlichkeit 65, 28857 Syke26.7..2019/ 14-17 Uhr: Offenes Atelier: Maskenspiel, Tanz Interaktion28.07 - 11.08.2019, Eröffnung 15:30 Uhr: The Ocean Between 2Teil D: Galerie Landsitz Wachendorf, Hermann-Löns-Weg 10, 28857 Syke.KünstlerInnen: Marianna Buchwald, Henning Greve, Cem Koc, Kristin Heike, Adriana Poterash, Beate Axmann, Gabi Rhomako, Joanna Pinsky, Todd Anderson, Jean Roberts Guequierre, Anke Aust, Kathryn Gauthier, Fei Zhou, Antje Koos, Simon Parfrement, Lars Schumacher, Aba Sherree Blakemore, Ginny Chin Yin Lo, Gabi Paul, Jürgen Krusche, Stefanie Hehr