Schützenfest Hannover: Spektakuläre Akrobatik in 40 Metern Höhe

Wer ebenfalls hochhinaus will, kann dies bis 8. Juli den Artisten nachmachen. Nicht nur das eher etwas behäbige Riesenrad bietet einen Überblick aus luftige Höhe. Das XXL-Kettenkarussell "Around The World XXL" lässt mit 80 Metern Höhe noch dünnere Luft schnuppern und mit dem Infinity können sich die Fahrgäste mit 120 Stundenkilometern bis zu 65 Meter hoch in die Luft schleudern lassen. Gut, Geisterbahnen und Achterbahnen gibt es auch noch, für alle, deren Magen bei diesem Trubel doch etwas unruhig reagieren könnte.