Reservisten beim Queens Birtday 2017 in Hannover

Die Vorbereitungen begannen mit den letzten Absprachen gegen Mittag, auf die dann der Aufbau der Fahnenmasten, des Podest und der Stühle für die Ehrengäste folgten. Anschließend probte die Musik – in diesem Jahr die Royal Gurkha Rifles and Band – und die Fahnenabordnungen den Ablauf.Die Verpflegung der Funktioner und der Band wurde von den Reservisten zubereitet, angeliefert und wurde allgemein gelobt. Glücklicherweise hatten die Veranstalter in diesem Jahr kein Problem mit dem Wetter – 2016 wurde der Ablauf durch etliche Regenschauer gestört -, sodass dem gedachten Ablauf nichts im Wege stand. Ein Probedurchlauf folgte, bis am Abend die geladenen Gäste vom Empfang im Gebäude der Nord LB zum Trammplatz durch einen Dudelsackspieler geleitet wurden. Das Spalier der Gäste auf dem kurzen Weg zum Rathaus bildeten die Reservisten. Die gut 1-stündige Parade war sehr beeindruckend und wurde von anhaltendem Applaus der Gäste begleitet. Nach den Abbauarbeiten traf man sich noch in einem Lokal zur Abschlussbesprechung mit den übrigen Beteiligten. Hier war das Fazit: Gut gelaufen, aber leider zu wenig Öffentlichkeit, die aber wegen der Sicherheitslage so gewollt ist.