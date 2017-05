Liegeradausfahrt vom 1.Mai am 11.5. auf NDR3

hatte noch einige Wünsche. Auf der Tour bis Burdorf haben wir die Kameras mehrfach getroffen. Oliver Denecke vom ADFC Garbsen/Seelze führt uns zielgenau zum Stadtmuseum in Burdorf. Die Ausstellung 200 Jahre Fahrrad hielt für fast alle die eine oder andere Überraschung bereit. Noch einige Kilometer und am Sportlerheim in Katensen gab es Getränke, Speisen vom Grill oder Kuchen.Zurück per Bundesbahn oder die 40km mit den eigenen Pedalen. Ein gelungener Tag, Danke.