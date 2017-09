Ja mei, I woa doa.

Der Dienstag wird nicht so stark besucht. Das habe ich gesehen.Das Wetter hat auch nicht mitgemacht.So habe ich in Begleitung meiner Kamera im Regen einige ruhige Bilder schießen können. So einige Neuigkeiten gibt es schon. Heute ist Familientag, da soll mehr los sein und es gibt Rabatte bis zu 50 % und viele Aktionen und Überraschungen.Am Freitag ist dann wieder Feuerwerk.

Also, auf zum Schützenplatz.