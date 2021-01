Damals in Hannover: Der Karnevalsumzug 2006

. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus Hannover geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.Diesmal verlassen wir wieder einmal unseren Stadtbezirk. Damals vor 15 Jahren ging es im Januar und Februar im gar nicht so steifen Hannover ziemlich ausgelassen und fröhlich zu. Es war Karnevalszeit. Hannoveraner fahren nicht zum Feiern an den Rhein. Närrisches Treiben gibt es auch zu Hauf an der Leine. Schließe hat die niedersächsische Landeshauptstadt eine ganze Reihe von Karnevalsvereinen in ihren Mauern. Höhepunkt des Jeckentums war der große Karnevalsumzug am 25. Februar 2006 durch die hannöversche Innenstadt. Viele Hannoveraner hatten sich bunt kostümiert, von den Festwagen hagelte es Kamelle.Leider hat nun statt Kamelle der Covid-19-Virus den Narren die Karnevalssession 2020/21 verhagelt. Keine Prunksitzungen, keine Büttenreden, kein Schunkeln und keine fröhliche Straßenparty. Alles musste abgesagt werden. Aber in meinem Fotoarchiv entdeckte ich nun eine Aufnahme vom Ausmarsch der hannoverschen Narren im Jahr 2006. Mit diesem Foto soll an diese Zeit des Frohsinns erinnert werden.