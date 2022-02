Damals in Hannover: Beim Karnevalsumzug herrschte munteres Treiben

Vor 15 Jahren – genauer: am 17. Februar des Jahres 2007 – war die Welt der Jecken und Narren aber noch in Ordnung. Spielmannszüge, Wagen mit lustigen Motiven, Gardemädchen in Uniform und Menschen in allerlei Verkleidungen und Kostümen machten sich da auf ihren Weg durch die hannoverschen Straßen. Mit dabei war auch eine Gruppe, deren Mitglieder venezianische Masken und Kostüme trugen. Für Fotografen boten sich da besonders tolle Motive.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder. Diesmal verlassen wir erneut die Grenzen des Stadtbezirks und schauen auf ein Geschehen in Hannovers City. Doch halt, Döhren-Wülfel ist ebenfalls dabei. Immerhin gehört der Stadtbezirk zu den Hochburgen des hannoverschen Karnevals und so waren natürlich auch Narren aus Döhren-Wülfel bei dem großen Umzug vertreten und marschierten mit.