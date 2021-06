🤝 Gemeinsam - statt einsam❣️

Open Air Gottesdienst, Nordstadt - Stadtteilpark am MöhringsbergÂ🤝 Gemeinsam - statt einsam❣️Herzliche Einladung für Groß und Klein, Singles und Familien!Wir freuen uns auf Dich❣️GEMEINSAM und GEMEINSCHAFTist das Thema, das uns beim Open-Air-Godi begleiten wird.Auch an die kleinen Gäste ist gedacht, auf sie wartet sogar ein Überraschungsgeschenk.Dabei könnt ihr den kleinen netten Park am Möhringsberg(neu-) entdecken.Der Gottesdienst findet mit Genehmigung des Ordnungsamtes und unter Beachtung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen statt.Veranstalter: Evangelisch freikirchliche Gemeinde BachstraßeInfos: EFG Bachstraße Wir freuen uns auf dich ❣️Herzliche GrüßeAdelheid