Oben ohne: 19 Kommunen oben ohne, und nur 2 oben mit! "Ich hab den Assi!" in der Region Hannover ...

Abbiegeassistenten können durch Technikhelfen, Rechtsabbiegeunfälle Lkw/Rad zu verhindern. Aber:Nur zwei der Kommunen in der Region Hannover haben es getan.Die anderen 19 Kommunen bzw. deren Kommunalpolitikerinnen / Kommunalpolitiker nutzen die Abbiegeassistenten zum Schutze der Radfahrenden bisher / immer noch nicht.- Langenhagen,- Lehrte.In diesen beiden Kommunen wohnen allerdings nur 5 % der - jetzt besser geschützten - EinwohnerInnen der Region Hannover.die anderen 19 Kommunen in der Region Hannover nutzen diese Möglichkeit der Schutzes der unmotorisierten Verkehrsteilnehmer Innen - unverständlicherweise - immer noch nicht.auch nicht dabei ist die größte der Kommunen, die Stadt Hannover, in der die Hälfte der EinwohnerInnen der Region Hannover wohnen. Und das, obwohl nach deren eigenen Untersuchungen gilt:- Barsinghausen- Burgdorf- Burgwedel- Garbsen- Gehrden- Hemmingen (H)- Isernhagen- Neustadt am Rübenberge- Pattensen- Ronnenberg- Seelze- Sehnde- Springe- Uetze- Wedemark- Wennigsen- Wunstorf