Karneval: Die besten Umzüge und Veranstaltungen in Hannover 2019

Es dauert nicht mehr lange und man erlebt wieder die lebensfrohe Feierlaune auf den Straßen der Landeshauptstadt. Hannover zählt zu den niedersächsischen Karnevals-Hochburgen. Denn im März gibt es wieder einen spektakulären Umzug, mit den ausgefallensten Kostümen.

2019 wird in der Landeshauptstadt Hannover wieder ordentlich eingeheizt und gute Laune verbreitet. Egal ob Kollegen, Freunde und Familie, alle sind eingeladen beim Faschingszug mit dabei zu sein und Spaß zu haben. Doch wann genau kann man auf den Straßen mitfeiern und wo? Dieses Jahr können sich die Feierlustigen besonders auf den 02.03.2019 freuen. Der Zug startet dieses Jahr pünktlich um 13:11 Uhr direkt am Maschpark in der Culemannstraße, gerechnet wird mit über 1500 Teilnehmern der aktiven Festgruppen. Wie gehabt endet der Zug im Brauhaus mit der großen Zugparty. Viel Spaß beim Feiern!Weitere Informationen finden sich hier