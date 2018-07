Wieder ein Mord im Baumarkt - das Krimifest Hannover ist zum 6. Mal zu Gast bei Himmler

"Wir haben die Krimilesung seit Jahren bewusst in unserer Programm Himmler Aktiv! integriert und sprechen so bereits Wochen zuvor unsere Gäste gezielt an", betont Himmler Geschäftsführerin Nadine Hummer. "Als familiengeführtes Unternehmen mit fast 100 Jahren Geschichte, können wir unser Angebot und unsere Aktionen mit viel Leidenschaft jeden Monat flexibel zuschneiden und kommunizieren", so die die Geschäftsführerin.Zum diesjährigen Krimifest steht Autor Jörg Böhm mit einem neuen Roman des Genres "Kreuzfahrt-Krimi" auf dem Programm. Am 11. September liest er ab 20:30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) aus seinem neuesten Werk "Niemandsblut". Karten gibt es im Vorverkauf im Himmler hagebaumarkt, An der Weide 12, Hannover-Südstadt.