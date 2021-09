Wein und Lesung

Ein spannendes Buch und dazu ein schönes Glas Wein - die perfekte Kombination für einen gelungenen Feierabend.

Am Freitag, den 17.9. ab 18.30 Uhr können Sie beides im SofaLOFT genießen.

Zusammen mit der traditionsreichen Kellerei Duprès präsentiert Hannovers größtes Wohnzimmer die Autorin Heike Wolpert gemeinsam mit ihrer Freundin Anke Meyer. Die beiden lesen spannende und gleichermaßen amüsante Ausschnitte aus Wolperts Krimi „Taubertaltod“ und dem Kurzgeschichtenband „Mörderisches Taubertal“. Die Region Tauberfranken, Schauplatz der vorgestellten Krimis, ist bekannt für ihre Weine und so wird auch in den Büchern gerne der ein oder andere Tropfen verkostet. Die Gäste können es den Protagonisten gleichtun. Mit Sekt und Wein aus dem Hause Duprès verspricht das ein ganz besonderer Abend zu werden.Los geht es um 18.30 Uhr im SofaLOFT in der Jordanstraße 26. Der Eintritt inklusive einem Begrüßungsgetränk kostet 5 Euro. Anmeldung unter 0511/807070 oder info@sofaloft.de