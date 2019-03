Kleinkunstkessel zum Internationalen Frauentag

Fr., 08. März um 20:00 Uhr im Sofaloft„Kleinkunstkessel der Beziehungswaisen“



Den Internationalen Frauentag wollen wir heute mit Ihnen feiern und zwar mit viel „Frauenpower auf der Bühne“, auch für Männer! Lachen und singen Sie beim Kabarett, wenn Rosa L. über die Geschlechterfrage sinniert, so ganz nach dem Motto: „Wann ist ́ne Frau ́ne Frau“? Erfreuen Sie sich an weiteren satirischen gesellschaftskritischen Szenen und Liedern mit den Beziehungswaisen, humorvoll und nachdenklich.

Wippen und trällern Sie mit dem musikalischen Duo die pampel-MUSEN, das Sie mit ihrer schwungvollen Musik begeistern wird, ob mit eigenen oder bekannten Liedern.

Lassen Sie sich von Rahel Katharina in die Welt der Elfen, Feen und Kobolde entführen und entspannen Sie träumend bei ihrer Musik auf der keltischen Harfe.

Staunen Sie über die Tanzkunst von Abby, einer bekannte Tribal-Fusion-Tänzerin. Tribal Fusion verbindet orientalische binnenkörperliche Bewegungen mit starken Akzenten und Körperspannung, was diesem Tanzstil seinen besonderen Charakter verleiht. Passend zum Thema „Frauenpower“ werden zwei von ihr choreografierte Stücke präsentiert. Sie werden verzaubert sein.

Spielen Sie mit bei unserer Tombola und gewinnen Sie einen unserer tollen Preise!

Mehr Infos unter www.Beziehungswaisen-Hannover.de

Eintritt: 15 €/erm. 11 €

Kartenreservierungen sind empfehlenswert: 0511/759659 oder Briefkasten@Beziehungswaisen- Hannover.de