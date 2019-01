Damals in Döhren: Im Spielpark waren die Kobolde los

Vor eine Reihe kleiner Zuschauer schlüpften die Hausgeister in die Rollen aus dem Märchen vom tapferen Schneiderlein. Es war ein Spiel im Spiel. Die frisch gegründete Theatergruppe des Freizeitheims Döhren zeigte im Spielpark in der benachbarten Südstadt Kostproben aus ihrem geplanten Kinderspektakel „Verflixt und zugenäht“. Es handelt von Kobolden, die Nachts im Theater ein Märchen nachspielen. Mit Liedern und Szenen unterhielten die Hobby-Schauspieler den Südstädter Nachwuchs rund eine Stunde lang.Ein Großteil des Honorars stiftete die Döhrener Schauspieltruppe gleich wieder. 800 Mark wanderten in die Kasse des Eltern- und Fördervereins im Spielpark. Der Verein sammelte nämlich für ein neues Klettergerüst. Somit war die Aufführung für die Spielpark-Kinder in doppelter Hinsicht ein Gewinn.Nur wie die Geschichte um den „heldenhaften Schneider“ ausging, das erfuhren die Kleinen nicht. Dieses Geheimnis sollte erst bei der Premiere des Stücks im Frühjahr 1990 im Freizeitheim Döhren gelüftet werden.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.