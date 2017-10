Kunstvernetzt 2017 - Finissage am 28.10.2017

Die Ausstellung wird am 28.10.2017 ab 17 Uhr mit einer kleinen Feier in Anwesenheit einiger Künstlerinnen & Künstler und mit Livemusik beendet. Eine letzte Führung kann durch die Veranstaltung angeboten werden. Besucherinnen & Besucher und interessierte an Kunst oder dem Ausstellungsformat (Kontakt www.kunstvernetzt.de ) sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.Foto-Impressionen von der Ausstellungseröffnung und dem Kunstprojekt "Hope, Faith & Love" (Hoffnung, Glaube & Liebe) mit Bezug zum 500 jährigen Jubiläum des Thesenanschlags im Luther-Jahr 2017. Weltweit haben über 150 Künstler aus 31 Nationen sich an dem Projekt der Mail-Art und Fluxus Künstlerin Susanne Schumacher beteiligt.Weitere Informationen zum Kunstprojekt: www.mailartproject.wordpress.com/