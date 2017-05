Kinder Second Hand Basar Bugenhagengemeinde

Hannover: Gemeindehaus der Bugenhagengemeinde |

Verkauft wird alles rund ums Kind an 50 Verkaufstischen auf zwei Etagen!

Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich ab 12.8.2017 unter Telefon 0151/47617822 anmelden.

Es können ausschließlich telefonische Anmeldungen berücksichtigt werden!

Die Standgebühr beträgt 7€ sowie einen selbstgebackenen Kuchen.

Wir bieten Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Kuchen, Laugenbrezeln sowie frische Waffeln an, auch zum Ausser-Haus-Verkauf.

Für Kinder gibt es eine Bastelaktion, Schaumkusswurfmaschine und Kinderschminken.

Der Erlös aus Standgebühren, Cafeteria, Vergnügungsprogramm und Spendentisch fließt in die Ausstattung der Bugenhagen-Kindertagesstätte und kommt damit den Kindern zugute!