”HOPE, FAITH & LOVE” Kunstausstellung in Hannover 07.10.2017 – 28.10.2017

VERNISSAGE 07.10.2017 um 17 Uhr.REDE 18 Uhr.PARTY ab 20 Uhr.Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 10-19 Uhr und Sa.: 10-18 UhrDie Ausstellung läuft bis zum 28. Oktober 2017 und schließt an diesem Abend mit einer kleinen Party. Jeden Samstag finden besondere Veranstaltungen mit Lyrik und Kunstdruck – Präsentationen statt. Wer Lust hat an der Veranstaltung teilzunehmen und mit anschließender Party die Kunst zu feiern, ist herzlich willkommen.Zu der Ausstellung entstand eine Dokumentation des Projektes:Mail Art bezeichnet vordergründig die im Netz eines Postdienstes gesendeten Briefe, Karten, Gegenstände und Dokumentationen von Aktionen, Ausstellungen und anderen Kunstprojekten, die von den Mail Art Künstlern produziert, versendet, gesammelt und archiviert werden. Wesentlicher als die materiellen Objekte ist jedoch der Prozess der fortgesetzten kollektiven Selbstschöpfung des Netzwerks durch seine Akteure, also Handeln und Kommunikation: Mail Art ist eine Netzkunst.Das Projekt von Susanne Schumacher wird erstmals im Rahmen von "Kunstvernetzt" vom 07.10.-28.10.2017 in Hannover gezeigt. Mit ihren Arbeiten wird sie bereits jetzt einer neuen Generation der Fluxus-Bewegung zugeordnet.Vielen Dank allen 151 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 31 Ländern, die an dem Mail Art Projekt „Hoffnung, Glaube & Liebe“ von Susanne Schumacher teilgenommen haben:Argentina: Raquel Gociol, Maria Agustina Luque, Julieta Lamenza, Julieta Rockera; Armenia: Armine Harutyungan, Seda Martirosyan; Australia: Robin Banks; Austria: Horváth Piroska, Klaus Pinter; Brasil: Eni Ilis, Edna Toffoli, Nancy Dorwelles, Lilian Pacheco, Dórian Ribas Marinho, Fernando Calhao, Gloria W. De Oliveira Souza, Gisela Vizzatto, Luiza Alexandra Lewcuk; Canada: Diane Bertrand; Denmark: Marina Salmaso, Poul Poclage; Estonia: Kvartali Keskuse; Espana: Miguel Jimenez, Antonia Mayol Castello, Sabela Bana, Pedro Bericat, Beltrán Laguna; England: Rupert Loydell, Simon Warren, Tamara Jelaca, Droitwich Spa; Finland: Tina Kainulainen; France: Michel Della Vedova; Germany: Paola Telesca, Horst Tress, Ingeborg Henrichs, Lars Schumacher, R.F. Myller, The Birds, Roland Halbritter, L.U.C. Schumacher, Manuela Merl, Bernhard Zilling, Christa Helmle, Jürgen Völkert Marten, Eberhard Janke, Edition Janus, Andreas Horn; Greece: Maria Chorianopoulou; Katerina Nikoltsou; Italy: Giovanni und Renata StraDADA, Roberta Savolini, Pier Roberto Bassi, Claudio Romeo, Angela Caporaso, Bruno Chiarlone, Mimmo Di Caterino, Pierpaolo Limongelli, Tiziana Baracchi, Enzo Correnti, Ina Ripari, Maria Teresa Cazzaro, Ruggero Maggi, Lancillotto Bellini, Carlo Maria Giudici, Giancarlo Pucci, Franco Ballabeni, Elisa Francesca Battistella, Antonio De Marchi, Roberto Scala, Tina Festa – Workshop, Mariolina Grimaldi, Grazia Farella, Elisabetta Magliocca, Annamaria Berloco, Ciciarelli Vita, Anna Tancredi, Berloco Cecilia, Tonia Bofalo, Anna Paola Epifania, Stella Pirrazzo, Stella Scalera, Domenica Masiello, Angela Cicirelli, Michele Martimucci, Rosa Maria Ascatigno, Tea Berloco, Angela Lorusso, Nicoletta Capuzzi, Vittoria Castellano, Vittoria Castellano,Angela Basile, Catia Cornacchia, Ilaria Pergolesi, Raffaella Simone; India: Chittaranjan Moirangthem; Ireland: Patrick Anderson Mcquoid , Marina Miletic, John Jennings; Japan: Ryosuke Cohen – Brain Cell, Keiichi Nakamura; Mexico: Otilia Carrillo Arellano, Irma Soria Hernández, Ignacio Navano Cortez, Manica Sanchez Vergora; Netherlands: Ruud Janssen, Ellen Koning, Ed Hanssen; Norway: Jaromir Svozilik; Peru: Marilu Echegaray Skontorp; Poland: Olena Horhol; Polen Portugal: Antonio Mousinho; Romania: Stefan Balog, Anca Sas, Elena Cristea, Degan Bogdan Adrian; Serbia: Kovacid Pedrag, Miroslav-Batan Blagojevic; Turkey: Meral Agar, Türkan Elci, Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay – Namik Kemal Universität, Ali Atif Polat, Hikmet Sahin, Harum Hilmi Polat, Birsen Limon Yorukoglu, Selcuk Universität; Uruguay: Clemente Padin; United Arab: Artayee Chattopadhuyay; USA: Hepin Mora, Judy Skolnick, Cynthia Morrison, Peyton Ahrens, Abigail Heckman, Alexandra Cornett, Evelyn Freudenberg, Danielle Lents, Chris Seger, Callie Poehlein, Kate Ryder, Grace Wagner, Tara Galloway, Booke Sigman, Nancy Raenmendez, Jonathan Hamilton, Sarah Jeagan, Laura Green, Ryan Mc Cain, Elise Mc Williams, Mark Sommerfeld, TOFU Art, Connie Jean, Megan Badger; Venezuela: Jesus Morales.