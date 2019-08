Herbst-2nd Hand Basar Kita Bugenhagen am 14.09.2019

Hannover: Gemeindhaus der Kirchengemeinde Bugenhagen |

DER Secondhand-Basar für Kinderkleidung und Spielzeug in der Südstadt. Am 14.09.2019 von 14-17 Uhr im Gemeindehaus der Bugenhagen Gemeinde.



Wer nicht mehr benötigte Kinderkleidung und Spielzeug verkaufen möchte, kann sich ab 24. August unter der Telefonnummer 0151-47617822 einen Verkaufstisch reservieren. Die Standgebühr beträgt 7€ und einen selbstgebackenen Kuchen. Es sind NUR telefonische Reservierungen unter DIESER Nummer möglich.



VERKAUF AUF ZWEI ETAGEN!



Bei schönem Wetter findet außerdem auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus ein Deckenflohmarkt FÜR KINDER, die sich von ihren Spielzeugschätzen oder kleinen Fahrzeugen trennen möchten statt (KEINE Kleidung, Schuhe oder Kinderwagen). Hierfür wird keine Gebühr erhoben.



Neben einem reichhaltigen und leckeren Kuchenbuffet, bieten wir zusätzlich noch frische Waffeln und Brezeln, Bionade sowie div. Kaffeespezialitäten zum Verkauf an. Und für unsere KLEINEN BESUCHER gibt es einen Basteltisch, Kinderschminken und eine Schokokusswurfmaschine.



Wir freuen uns auf euren Besuch!

Das Basarteam der Kita Bugenhagen.