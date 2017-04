Nachhlese ... TAG DER OFFENEN TÜR

... bei WERTE e.V. im Stadtteil Bult

Mit Hilfe von vielen Spenden und der Eigeninitiative der Betreiber vor Ort wurde der Tag erfolgreich mit div. Interessierten begangen.Einige Informierten sich über die Arbeit betroffene Menschen, die durch z.B. Burnout oder einer langen schweren Krankheit, wieder in den Alltag einzubinden und auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Die Hilfen die angeboten werden, gehen über die Freizeitgestaltung hinaus. Einkäufe erledigen, Wäsche waschen, bügeln, kochen oder backen und dann noch der Job … das will nach einer längeren Phase alles unter einen Hut gebracht werden. Und oft ist das nicht so einfach, wie es klingt.Was anderen Menschen leicht von der Hand geht, kann zu einer unüberwindbaren Barriere werden. Das hemmt, schränkt ein und 'bremst komplett aus'.Um das Leben wieder fühlbar und lebenswert zu machen, dafür arbeiten die Angestellten in WERTE e.V. Die bereitgestellten Getränke und Häppchen wurden mit Spenden (mit) finanziert und eine Abordnung der AfW war extra gekommen, um die sich von der Arbeit des Ablegers WERTE e.V. persönlich zu überzeugen.… von Francis Bee