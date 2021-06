HipHop Kids/Jugendliche

Hörst Du gerne Musik, die Charthits oder sogar Hip-Hop? Würdest Du gerne darauf tanzen, aber Du weißt nicht ganz so recht, wie Du Dich bewegen sollst? Hast Du schon oft die Hip-Hop-Tänzer und -Tänzerinnen in Video-Clips oder in Shows bewundert? Dann bist Du bei uns genau richtig! Bei HAPPY HOURS gibt es Kurse für vier verschiedene Altersgruppen plus Erwachsene, sodass garantiert die richtige Gruppe für Dich dabei ist. HipHop macht glücklich, denn im Zuge des Trainings werden Glückshormone ausgeschüttet!In jedem Fall bist Du in unseren HipHop Kursen richtig, wenn Du Spaß am Tanzen, an Musik und an Bewegung hast.online oder 0172 54 29 555 (auch WhatsApp)---------------------------------