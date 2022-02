Seltener Gast II

Gänsesäger jagt in der Graft

Das war am Sonntag ein aufregendes Foto-shooting.Das Wetter zog mich aus den 4-Wänden und ich radelte in der Sonne zum Georgengarten und schließlich an der Graft entlang, die die berühmten Harrenhäuser Gärten umgibt.Beim radeln überflog mich plötzlich ein weiß-schwarzer Vogel. Er sah so ganz anders aus und ich war wirklich hoch erfreut, als ich ihn am Ende der Graft beim Fischen beobachten konnte.Bewaffnet mit meiner Kamera näherte ich mich, lehnte mein Fahrzeug an die Wandbegrenzung des Graftendes und wartete ... und dann konnte ich einige Fotos aus sicherer Entfernung machen - immer wieder zwischen den verwelkten Halmen des Pampasgrases konnte ich diesen außergewöhnlich seltenen Gast fotografieren.Was für ein hübscher Wasservogel - aber seht selbst ... mit Lupe ;-)... von dem neuen Gänsesäger-Fan Francis