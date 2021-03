Eine Wiese voller Frühlingsboten

Auch wenn der kommende Frühling in den letzten Tagen gleich durch zwei Sturmtiefs Pause zu machen schien, zeigen seine blühenden Boten, dass es für den Winter Zeit wird zu gehen. In den Gärten sind längst die ersten Frühblüher zu sehen.

Gleich eine ganze Wiese voller Frühlingsboten erstrahlt in voller Pracht am Altenauer Weg in Hannover Burg. Noch leuchten vorwiegend die Krokusse in blau und gelb auf der grünen Wiese und laden zum Farbe tanken ein. Doch auch die ersten Narzissen sitzen schon in den Startlöchern und warten auf die wärmende Frühlingssonne, um ihr die hübschen Köpfchen entgegen zu strecken.Durch eine Umleitung sind wir im letzten Jahr per Zufall auf diesen bunten Hingucker mitten im Wohngebiet gestoßen. In diesem Frühjahr sind wir noch einmal mit der Kamera nach Burg gefahren, um uns die zauberhafte Krokusblüte anzusehen.Viel Spaß beim Bummel durch meine kleine Bilderserie!