Hannover Fashion Show

Am Samstag war es endlich soweit! Nach monatelanger Arbeit an ihren Kollektionen präsentierten die Absolventen der- ihre Kreationen dem begeisterten Publikum auf einem 40 Meter langen Laufsteg in der Orangerie Herrenhausen. Die Veranstaltung wurde professionell organisiert und gekonnt mit Licht, Musik und auch mit Videos begleitet. Das Publikum war begeistert und belohnte die Vorstellungen mit reichlich Applaus.Im Hauptteil der Veranstaltung wurden 12 Abschlusskollektionen präsentiert. Im Vorprogramm gaben die Designer aus dem 3. und 5. Semester erste Einblicke in ihre Kreativität. Das 3. Semester stellte die Kreationen unter dem Motto „GODDES“ (Göttin) vor. Das 5. Semester wählte das Motto „FETISHISM IN FASHION“ (frei übersetzt: Fetischismus in Mode) aus.Als Fotograf liegt mein Schwerpunkt auf den Bildern und nicht auf Beschreibungen oder gar Beurteilungen der wunderschönen und mit sehr viel Engagement, Kreativität und Begeisterung für die Mode entworfenen Kreationen.